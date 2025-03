Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon wird am Nachmittag ausgebremst

Notierung im Blick

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Amazon-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 191,13 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 191,13 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 189,40 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 192,21 USD. Bisher wurden heute 3.764.010 Amazon-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2025 auf bis zu 242,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 151,61 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 258,86 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 06.02.2025. Das EPS lag bei 1,90 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 187,79 Mrd. USD im Vergleich zu 169,96 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Amazon wird am 24.04.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,35 USD fest.

