Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag leichter

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 182,42 USD.

Das Papier von Amazon gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 182,42 USD abwärts. Die Amazon-Aktie sank bis auf 182,35 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 183,80 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.066.360 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (191,69 USD) erklomm das Papier am 10.05.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,08 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 118,35 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 210,75 USD.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,00 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 143,31 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127,36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,53 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,57 USD je Aktie.

