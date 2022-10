Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon gewinnt am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Amazon 118,04 EUR

2,08% Charts

News

Analysen

Das Papier von Amazon legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 117,54 EUR. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 117,62 EUR. Bei 117,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 458 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 markierte das Papier bei 166,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,21 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 94,39 EUR. Abschläge von 24,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 535,00 USD.

Am 28.07.2022 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 0,76 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 121.234,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 113.080,00 USD umgesetzt.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,020 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Amazon-Aktie steigt: TV-Rechte für neue Champions League ausgeschrieben

4,99 Euro im Monat: Netflix führt Abo mit Werbung ein - Netflix-Aktie legt kräftig zu

Jeff Bezos über das Scheitern: Aus Misserfolgen soll man lernen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Benny Marty / Shutterstock.com