Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Freitagmittag mit Abschlägen

Die Amazon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 92,56 EUR. In der Spitze büßte die Amazon-Aktie bis auf 91,32 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 91,63 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.909 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2021). Gewinne von 44,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,32 EUR. Dieser Wert wurde am 10.11.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 7,23 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 520,70 USD.

Amazon veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,28 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 127.101,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 110.812,00 USD umsetzen können.

Die Amazon-Bilanz für Q4 2022 wird am 02.02.2023 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,102 USD je Amazon-Aktie.

Schlechte Aussichten für Tech-Aktien: Diese 10 US-Aktien der alten Garde empfiehlt Marktexperte Jim Cramer

Chinas Technologiegiganten expandieren: Was das für Amazon bedeutet

Amazon-Aktie leichter: Amazon beginnt mit Stellenabbau

