Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Freitagmittag mit KursVerlusten

Die Amazon-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 139,82 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Amazon-Aktie bis auf 139,18 EUR. Bei 139,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 18.115 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 15,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 94,39 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2022 erreicht. Mit Abgaben von 48,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 535,00 USD.

Am 28.07.2022 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 121.234,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 113.080,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,141 USD fest.

