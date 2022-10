Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Amazon am Mittwochmittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Amazon 119,06 EUR

Um 12:22 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 119,74 EUR. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 119,82 EUR. Bei 119,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 32.438 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 166,05 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 27,89 Prozent niedriger. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 94,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 534,00 USD.

Am 28.07.2022 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,76 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 121.234,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 113.080,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2022 terminiert. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 26.10.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,020 USD je Amazon-Aktie.

