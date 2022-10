Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Amazon 116,72 EUR

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 116,16 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 116,02 EUR. Bei 116,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.897 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 166,05 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,05 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 94,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 23,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 534,00 USD an.

Am 28.07.2022 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 121.234,00 USD – ein Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 113.080,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Amazon wird am 27.10.2022 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 26.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,25 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

