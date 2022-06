Amazon Aktie News: Amazon gewinnt am Dienstagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Amazon 104,16 EUR

Um 21.06.2022 16:22:00 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 104,78 EUR nach oben. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 104,78 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 102,22 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 116.479 Amazon-Aktien.

Am 19.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 94,39 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 3.051,67 USD.

Amazon gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,38 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 116.444,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 108.518,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Amazon am 28.07.2022 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 2,66 USD je Aktie aus.

