Amazon Aktie News: Anleger schicken Amazon am Vormittag ins Plus

Die Amazon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 21.06.2022 09:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 102,26 EUR. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 102,26 EUR. Bei 102,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.357 Amazon-Aktien.

Bei 166,05 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,42 Prozent hinzugewinnen. Bei 94,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,34 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 3.051,67 USD angegeben.

Amazon ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 116.444,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 108.518,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Amazon am 28.07.2022 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,66 USD je Aktie belaufen.

