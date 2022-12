Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon macht am Vormittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Amazon 81,01 EUR

1,02% Charts

News

Analysen

Die Amazon-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 81,07 EUR. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 81,42 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 81,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.059 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 29.03.2022 markierte das Papier bei 154,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 47,50 Prozent niedriger. Am 20.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,02 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 2,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 516,20 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 27.10.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 127.101,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 110.812,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2023 terminiert.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,107 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Amazon-Aktie gewinnt leicht: Amazon macht Zugeständnisse in zwei Kartellverfahren - Keine Strafe

BioNTech-Aktie: Krebsforschung & Corona-Impfstoff - So wurde das Unternehmen BioNTech zum Überflieger

NASDAQ- & NYSE-Aktien: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, AppleTV+ und Co.: Diese Highlights hält das Streamingjahr 2023 parat

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com