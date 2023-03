Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittwochmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Amazon 93,48 EUR

0,17% Charts

News

Analysen

Der Amazon-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 12:01 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 100,20 USD. Zuletzt wechselten 85.070 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 30.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 170,83 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 41,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (81,44 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 23,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 146,56 USD.

Amazon veröffentlichte am 02.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 149.204,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137.412,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Amazon am 27.04.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 1,46 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Amazon-Aktie tiefer: 9.000 weitere Stellen sollen gestrichen werden

Hohe Stromrechnung? - Beim Streamen von Musik, Filmen und Serien Energie sparen - so geht´s

Spotify-Aktie stabil: Bereits angekündigtes Hifi-Angebot mit besserer Qualität weiter in Planung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com