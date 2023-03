Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Amazon 92,60 EUR

Um 16:07 Uhr ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 100,04 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 99,35 USD. Bei 100,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Bisher wurden heute 12.096.840 Amazon-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.03.2022 auf bis zu 170,83 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 41,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,44 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 22,84 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 146,56 USD.

Am 02.02.2023 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Amazon mit 1,39 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 149.204,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 137.412,00 USD umgesetzt worden waren.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com