Amazon Aktie News: Amazon am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Die Amazon-Aktie wies um 22.06.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 101,16 EUR abwärts. Im Tief verlor die Amazon-Aktie bis auf 100,82 EUR. Bei 101,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 92.414 Aktien.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 166,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,08 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 94,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 7,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3.051,67 USD je Amazon-Aktie aus.

Am 28.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 116.444,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 108.518,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Amazon wird am 28.07.2022 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 2,66 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

