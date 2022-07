Amazon Aktie News: Amazon gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Amazon 121,46 EUR

-0,46% Charts

News

Analysen

Die Amazon-Aktie konnte um 22.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 121,58 EUR. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 123,22 EUR. Mit einem Wert von 121,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 65.655 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei 166,05 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 26,78 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 94,39 EUR. Abschläge von 28,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.280,40 USD.

Am 28.04.2022 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,79 USD je Aktie gewesen. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 116.444,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 108.518,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 27.07.2023 dürfte Amazon die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,563 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Trading Idee: Amazon - Durchbruch über 50er-EMA!

Amazon-Aktie fester: Eddie Murphy übernimmt Hauptrolle in Amazons Weihnachtskomödie

S&P 500-Wert Amazon-Aktie in Grün: Amazon klagt in den USA wegen Facebook-Gruppen für Fake-Bewertungen - Prime Video bald mit neuem Look

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com