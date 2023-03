Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Amazon 91,52 EUR

Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 100,91 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Amazon-Aktie bei 101,06 USD. Bei 100,41 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 17.200.766 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei 170,83 USD markierte der Titel am 30.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,93 Prozent hinzugewinnen. Bei 81,44 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 146,56 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 02.02.2023. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 1,39 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz wurden 149.204,00 USD gegenüber 137.412,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,46 USD fest.

