Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Vormittag nordwärts

Um 09:21 Uhr sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 99,99 USD zu. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 19.255 Amazon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.03.2022 bei 170,83 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,47 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,44 USD am 07.01.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 146,56 USD angegeben.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 149.204,00 USD umgesetzt, gegenüber 137.412,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2023 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 1,46 USD je Aktie aus.

