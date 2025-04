Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon zieht am Mittwochnachmittag deutlich an

Amazon im Blick

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,4 Prozent auf 186,04 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 7,4 Prozent auf 186,04 USD. Bei 186,75 USD erreichte die Amazon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 183,47 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.158.677 Amazon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2025 auf bis zu 242,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 23,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 151,61 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 252,00 USD an.

Amazon gewährte am 06.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,90 USD gegenüber 1,03 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 187,79 Mrd. USD gegenüber 169,96 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 01.05.2025 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Amazon-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 30.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,24 USD je Amazon-Aktie.

