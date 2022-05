Amazon Aktie News: Amazon gibt am Montagnachmittag nach

Aktien in diesem Artikel Amazon 1.968,80 EUR

Die Amazon-Aktie musste um 23.05.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,9 Prozent auf 1.966,40 EUR. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.965,00 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2.067,50 EUR. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 8.215 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 3.321,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 40,79 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.05.2022 bei 1.965,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 0,07 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3.866,11 USD.

Am 28.04.2022 hat Amazon die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -7,56 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon ein EPS von 15,79 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 116.444,00 USD gegenüber 108.518,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2022 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 54,14 USD im Jahr 2023 aus.

