Amazon Aktie News: Amazon fällt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie notierte um 23.06.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 103,84 EUR. In der Spitze büßte die Amazon-Aktie bis auf 102,50 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 103,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 71.261 Stück.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 166,05 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 37,46 Prozent niedriger. Am 24.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 94,39 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,01 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 3.051,67 USD.

Am 28.04.2022 hat Amazon die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 0,79 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 116.444,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 108.518,00 USD umsetzen können.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,66 USD je Amazon-Aktie.

