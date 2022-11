Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittwochnachmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Amazon 90,78 EUR

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 90,42 EUR. Bei 91,05 EUR erreichte die Amazon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 49.333 Amazon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 160,98 EUR erreichte der Titel am 25.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 43,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 86,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.11.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 4,75 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 520,70 USD an.

Amazon ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 0,31 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 127.101,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 110.812,00 USD eingefahren.

Am 02.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,097 USD je Amazon-Aktie.

