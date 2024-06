Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 188,25 USD nach.

Um 15:52 Uhr fiel die Amazon-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 188,25 USD ab. Bei 188,09 USD markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 189,31 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.993.709 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.05.2024 bei 191,69 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,82 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 118,35 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,13 Prozent.

Zuletzt erhielten Amazon-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 210,75 USD je Amazon-Aktie aus.

Am 30.04.2024 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 1,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 143,31 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127,36 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2024 4,57 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

