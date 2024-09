Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 192,37 USD.

Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 192,37 USD ab. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 192,31 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 194,45 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 1.550.889 Stück.

Am 09.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 201,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 118,35 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 38,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Amazon-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 224,29 USD für die Amazon-Aktie aus.

Am 01.08.2024 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 0,66 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 147,98 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 134,38 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Amazon am 24.10.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,74 USD je Amazon-Aktie.

