Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Dienstagvormittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 09:22 Uhr 0,7 Prozent. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 121,48 EUR zu. Mit einem Wert von 121,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 1.551 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (166,05 EUR) erklomm das Papier am 19.11.2021. Gewinne von 27,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.05.2022 bei 94,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 28,36 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 532,50 USD.

Am 28.07.2022 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 121.234,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 113.080,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.10.2022 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Amazon rechnen Experten am 26.10.2023.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,025 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

