Amazon Aktie News: Amazon gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Das Papier von Amazon konnte um 26.05.2022 12:04:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 2.005,50 EUR. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 2.010,00 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.991,00 EUR. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 3.067 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3.321,00 EUR) erklomm das Papier am 19.11.2021. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 39,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1.887,80 EUR am 24.05.2022. Mit Abgaben von 6,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3.866,11 USD.

Am 28.04.2022 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -7,56 USD gegenüber 15,79 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 116.444,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108.518,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,30 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 28.07.2022 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2023 54,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

