Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon gewinnt am Nachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 181,19 USD.

Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 181,19 USD. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 181,74 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 180,30 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 1.442.898 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 201,20 USD. Dieser Kurs wurde am 09.07.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 11,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 118,35 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 53,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Amazon-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 217,63 USD.

Am 30.04.2024 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 143,31 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 127,36 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,58 USD je Amazon-Aktie belaufen.

