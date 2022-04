Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.681,50 EUR

2,35% Charts

News

Analysen

Um 16:22 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 2.695,00 EUR nach oben. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 2.719,00 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2.692,50 EUR. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.375 Stück gehandelt.

Am 19.11.2021 markierte das Papier bei 3.321,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 18,85 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 24.01.2022 auf bis zu 2.443,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4.250,00 USD.

Amazon gewährte am 03.02.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 27,75 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 14,09 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,44 Prozent auf 137.412,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 125.555,00 USD erwirtschaftet worden.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 28.04.2022 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 70,97 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Nach Tesla, Amazon, Alphabet: Welches Unternehmen könnte als nächstes einen Aktiensplit durchführen?

Uber-Aktie in Rot: Uber führt Abo-Service 'One' in Berlin ein

Jim Cramers Rat für Investoren: Nicht komplett aus dem Markt aussteigen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Amazon

Bildquellen: Ioan Panaite / Shutterstock.com