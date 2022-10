Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Aktien in diesem Artikel Amazon 96,89 EUR

Die Amazon-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 14,5 Prozent auf 96,71 EUR. Bei 96,38 EUR markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,78 EUR. Bisher wurden heute 34.309 Amazon-Aktien gehandelt.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 166,05 EUR an. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 41,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 94,39 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 2,46 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 531,50 USD für die Amazon-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 28.07.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 121.234,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 113.080,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 02.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,033 USD je Amazon-Aktie belaufen.

