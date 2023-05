Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon steigt am Montagvormittag

Aktien in diesem Artikel Amazon 113,18 EUR

Um 01:59 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 120,59 USD. Der Kurs der Amazon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 121,50 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 116,04 USD. Bisher wurden heute 96.779.889 Amazon-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 146,57 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,54 Prozent hinzugewinnen. Bei 81,44 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 32,47 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 149,11 USD für die Amazon-Aktie aus.

Am 27.04.2023 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,37 Prozent auf 127.358,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 116.444,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Amazon wird am 27.07.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 1,58 USD je Aktie aus.

