Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Freitagmittag gefragt

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Amazon. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 127,22 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 12:02 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,0 Prozent auf 127,22 USD zu. Zuletzt wechselten 46.370 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 145,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,44 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 56,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 176,75 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 03.08.2023. Das EPS lag bei 0,65 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von -0,20 USD je Aktie eingefahren. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 134.383,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 121.234,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 2,21 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

NASDAQ-Wert eBay-Aktie schwächelt: USA klagt gegen eBay wegen Verkaufs schädlicher Produkte

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite schwächelt am Mittag