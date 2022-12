Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Donnerstagvormittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Amazon 77,80 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,2 Prozent auf 77,54 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 77,54 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.712 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei 154,43 EUR markierte der Titel am 29.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 49,79 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 77,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 0,65 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 516,20 USD.

Amazon ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 127.101,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 110.812,00 USD umgesetzt.

Am 02.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,107 USD je Amazon-Aktie belaufen.

