Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon legt am Dienstagvormittag zu

Im Tradegate-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 09:21 Uhr 0,7 Prozent. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 113,98 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 113,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 25.736 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 143,98 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 76,85 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 32,46 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 149,11 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 27.04.2023. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amazon -0,38 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 127.358,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 116.444,00 USD umgesetzt.

Die Amazon-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,59 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

