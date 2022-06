Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagnachmittag im Bärenmodus

Aktien in diesem Artikel Amazon 101,68 EUR

Die Amazon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 30.06.2022 16:22:00 Uhr 5,9 Prozent im Minus bei 98,50 EUR. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 98,50 EUR. Bei 103,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 149.319 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 166,05 EUR. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 40,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 94,39 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,35 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 2.227,44 USD für die Amazon-Aktie.

Am 28.04.2022 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Amazon vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,38 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 116.444,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 108.518,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2022 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 2,65 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

