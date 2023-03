Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Amazon 93,65 EUR

Die Aktie notierte um 12:02 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 101,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 21.989 Amazon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 168,39 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 81,44 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,01 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 146,56 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 02.02.2023 vor. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ebenfalls ein EPS von 1,39 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,58 Prozent auf 149.204,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 137.412,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.04.2023 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Techriesen entern den NFT-Markt: Wie Amazon und Sony dem Sektor auf die Sprünge helfen könnten

Was es mit "Amazon Monitron" auf sich hat

AMC-Aktien springen nach Übernahmegerüchten kräftig an - Analystin bringt für Amazon aber besseres Übernahmeziel ins Gespräch

