Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 102,56 USD. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 102,95 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 102,10 USD. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.348.647 Stück gehandelt.

Bei 168,39 USD markierte der Titel am 05.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 39,10 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 81,44 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 25,93 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 146,56 USD je Amazon-Aktie an.

Amazon ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Amazon mit 1,39 USD je Aktie genauso viel verdiente. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 149.204,00 USD umgesetzt, gegenüber 137.412,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2023 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 1,46 USD je Aktie aus.

