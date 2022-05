Amazon Aktie News: Amazon am Vormittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.159,00 EUR

Die Amazon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 31.05.2022 09:22:00 Uhr um 0,8 Prozent auf 2.148,00 EUR ab. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2.147,00 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 2.151,50 EUR. Zuletzt wechselten 441 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3.321,00 EUR an. 35,32 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1.887,80 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 13,78 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 3.866,11 USD an.

Am 28.04.2022 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -7,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 15,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 108.518,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 116.444,00 USD ausgewiesen.

Am 28.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2023 53,78 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

