Amazon-Gründer Bezos heiratet in Venedig

VENEDIG (dpa-AFX) - In Venedig soll an diesem Freitag die Hochzeit des US-Milliardärs Jeff Bezos und der ehemaligen TV-Moderatorin Lauren Sánchez über die Bühne gehen. Der 61 Jahre alte Gründer des Online-Händlers Amazon und die ehemalige TV-Moderatorin (55) wollen sich auf einer Insel in der Lagune das Jawort geben. Dabei sind nach Medienberichten etwa 200 Gäste, darunter viel Prominenz aus Showbusiness und Geschäftswelt.

Sowohl für Bezos - mit einem geschätzten Vermögen von 220 Milliarden US-Dollar einer der reichsten Männer der Welt - als auch für Sánchez ist es die zweite Hochzeit. Aus ihren früheren Beziehungen haben die beiden sieben Kinder. Die Feiern ziehen sich über drei Tage. Die Abschluss-Party ist am Samstag auf einem alten Werftgelände geplant.

Strenge Sicherheitsvorkehrungen

Aus Sorge vor Protesten oder einem Anschlag findet alles unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Das Paar logiert in einem Luxushotel am Canal Grande. Für manche gilt eine Hochzeit in Venedig als Inbegriff der Romantik. Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad sind jetzt in der Hochsaison Tag für Tag Zehntausende Besucher in der Stadt. Inzwischen gibt es dort nur noch weniger als 50.000 Einheimische - also weniger als die Stadt Hotelbetten hat.

Die Gäste der Hochzeitsgesellschaft sind ebenfalls in Luxushotels untergebracht, darunter US-Präsidententochter Ivanka Trump, die TV-Moderatorin Oprah Winfrey sowie Kris Jenner und ihre Töchter Kim und Khloé Kardashian. Auf der Einladungsliste stehen nach Medienberichten auch Barbra Streisand, Leonardo DiCaprio und Elton John. Aus der Geschäftswelt sollen unter anderem Bill Gates (Microsoft (Microsoft)) und Eric Schmidt (Google (Alphabet C (ex Google))) dabei sein.

Kosten von mindestens zehn Millionen US-Dollar

Die eigentliche Trauung soll am Freitag auf der Insel San Giorgio sein, direkt gegenüber vom Markusplatz. Dort ist bereits seit Tagen der Garten eines ehemaligen Benediktinerklosters völlig abgeriegelt. Das Hochzeitspaar und die Gäste können mit Wassertaxis dorthin gebracht werden. Angeblich hat das Paar mehr als 30 Boote reserviert. Die Kosten der Hochzeit werden auf mindestens zehn Millionen US-Dollar geschätzt./cs/DP/jha