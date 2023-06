AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,7 Prozent auf 122,31 USD. Kurzfristig markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 122,78 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 117,74 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 18.460.378 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Bei 130,79 USD markierte der Titel am 31.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 6,94 Prozent zulegen. Bei 54,58 USD fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 55,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 75,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 02.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,60 USD. Im letzten Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat AMD (Advanced Micro Devices) im vergangenen Quartal 5.353,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) 5.887,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 01.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

