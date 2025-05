AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag im Plus

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 102,25 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 102,25 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 103,51 USD. Mit einem Wert von 102,77 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.354.955 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2024 bei 187,25 USD. 83,13 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 76,49 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 25,19 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 150,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 06.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat AMD (Advanced Micro Devices) im vergangenen Quartal 7,44 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) 5,47 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,14 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

AMD-Aktie legt zu: AMD überzeugt mit Gewinn- und Umsatzsprung

S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor einem Jahr angefallen

Ausblick: AMD stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor