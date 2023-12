AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

So bewegt sich AMD (Advanced Micro Devices)

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 129,55 USD nach oben.

Um 12:03 Uhr wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 129,55 USD nach oben. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 136.632 Aktien.

Bei 132,82 USD markierte der Titel am 14.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 2,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (60,05 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 31.10.2023 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 USD. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.800,00 USD – ein Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 5.565,00 USD erwirtschaftet hatte.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 präsentieren.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

