AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 122,57 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 122,57 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 122,17 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 124,42 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.310.809 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Bei einem Wert von 187,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2024). 52,77 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 76,49 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wird bei 150,00 USD angegeben.

AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,44 USD. Im letzten Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 0,08 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,44 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 5,47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q2 2025 wird am 05.08.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2025 3,95 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

