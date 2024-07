AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 182,62 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 182,62 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 182,84 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 181,94 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.401.898 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Bei 227,29 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 93,12 USD. Mit Abgaben von 49,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 172,50 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,09 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,47 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 5,35 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 30.07.2024 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,49 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

AMD-Aktie dreht ins Minus: AMD arbeitet an KI-Zukunft mit Übernahme von Silo AI

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittwochmittag fester

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine AMD (Advanced Micro Devices) -Investition von vor 3 Jahren eingebracht