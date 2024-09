AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag ohne große Veränderung

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 155,86 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 155,86 USD an der Tafel. Der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 156,43 USD zu. Zwischenzeitlich weitete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 155,20 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 156,25 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 712.652 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 227,29 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. 45,83 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,12 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,25 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 177,50 USD.

Am 30.07.2024 äußerte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,84 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 5,36 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,42 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

