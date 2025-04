AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zieht am Nachmittag an

So bewegt sich AMD (Advanced Micro Devices)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 91,88 USD.

Um 15:53 Uhr wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 91,88 USD nach oben. Bei 91,92 USD erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 91,53 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.260.841 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2024 markierte das Papier bei 187,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 103,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 76,49 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 150,00 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.02.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 USD gegenüber 0,41 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,66 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,17 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von AMD (Advanced Micro Devices) rechnen Experten am 05.05.2026.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,47 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

