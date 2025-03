AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 113,66 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 113,66 USD. Zwischenzeitlich weitete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 112,71 USD aus. Bei 113,19 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 2.149.287 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (187,25 USD) erklomm das Papier am 11.07.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 64,75 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 94,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 16,63 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 160,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.02.2025. Es stand ein EPS von 0,30 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,41 USD in den Büchern gestanden. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,66 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,17 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,68 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

