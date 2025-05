AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) gibt am Mittwochnachmittag nach

Kurs der AMD (Advanced Micro Devices)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 114,23 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 114,23 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 113,77 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 114,85 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.037.669 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 187,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,92 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 76,49 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,04 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 150,00 USD an.

Am 06.05.2025 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,08 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,44 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,47 Mrd. USD in den Büchern standen.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn in Höhe von 3,97 USD je Aktie aus.

