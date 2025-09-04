American Express Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken American Express am Freitagnachmittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von American Express gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 331,46 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die American Express-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die American Express-Aktie bei 332,27 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 330,69 USD. Bisher wurden heute 56.063 American Express-Aktien gehandelt.

Am 05.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 332,27 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (220,64 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 33,43 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,40 USD. Im Vorjahr hatte American Express 2,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

American Express ließ sich am 18.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,08 USD, nach 4,15 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,93 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 18,40 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 17.10.2025 dürfte American Express Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem American Express-Gewinn in Höhe von 15,33 USD je Aktie aus.

