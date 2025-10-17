American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express steigt am Nachmittag
Die Aktie von American Express gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Plus bei 334,86 USD.
Um 15:52 Uhr ging es für das American Express-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 334,86 USD. Im Tageshoch stieg die American Express-Aktie bis auf 339,22 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 332,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 287.439 American Express-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 349,10 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 220,64 USD ab. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 51,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem American Express seine Aktionäre 2024 mit 2,80 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,12 USD je Aktie ausschütten.
American Express ließ sich am 18.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,93 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 23.01.2026 dürfte American Express Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,34 USD je American Express-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
