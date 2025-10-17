American Express Aktie News: Dow Jones Aktie Bullen treiben American Express am Freitagabend an

American Express im Blick

Die Aktie von American Express gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die American Express-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 7,2 Prozent auf 346,28 USD.

Im New York-Handel gewannen die American Express-Papiere um 20:06 Uhr 7,2 Prozent. Die American Express-Aktie legte bis auf 346,75 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 332,00 USD. Zuletzt wechselten 580.968 American Express-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 349,10 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die American Express-Aktie mit einem Kursplus von 0,81 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (220,64 USD). Mit einem Kursverlust von 36,28 Prozent würde die American Express-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,12 USD.

Am 18.07.2025 hat American Express in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,15 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,93 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 18,40 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte American Express am 23.01.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je American Express-Aktie in Höhe von 15,34 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

