American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express büßt am Mittwochabend ein

Die Aktie von American Express gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 350,06 USD.
Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 350,06 USD. Zwischenzeitlich weitete die American Express-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 350,00 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 355,37 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 154.100 American Express-Aktien.
Am 22.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 357,45 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 220,64 USD am 08.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die American Express-Aktie derzeit noch 36,97 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten American Express-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,09 USD aus.
American Express veröffentlichte am 17.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 4,14 USD gegenüber 3,49 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,57 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 18,77 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die American Express-Bilanz für Q4 2025 wird am 23.01.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass American Express im Jahr 2025 15,42 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
