American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von American Express gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die American Express-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 352,90 USD.

Um 15:51 Uhr sprang die American Express-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 352,90 USD zu. Die American Express-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 353,26 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 352,72 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten American Express-Aktien beläuft sich auf 26.729 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 357,45 USD. Gewinne von 1,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 220,64 USD. Abschläge von 37,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten American Express-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,09 USD aus.

Am 17.10.2025 lud American Express zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 4,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte American Express 3,49 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,57 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 15,42 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

